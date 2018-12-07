В Минобороны оценили вероятность полномасштабной агрессии России (видео)

По словам министра обороны, к границе с Украиной Россия перебросила около 100 тысяч военных.

Российская Федерация сосредоточила на границе с Украиной почти 100 тысяч военных, которые прошли обучение и боевое слаживание.

Об этом в эфире "Прямого" в ток-шоу "Эхо Украины" рассказал министр обороны Украины Степан Полторак.

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"Такая угроза (полномасштабной агрессии - Ред.), к сожалению, существует. И одна из причин, почему необходимо было вводить военное положение, как раз была угроза открытой агрессии. В чем проблема? Сегодня Россия на границе с Украиной сосредоточила 26 батальйонно-тактических групп, а сейчас еще 3 – это уже 29. Это практически 100 тысяч человек. Но это не просто люди, которые там собрались, люди, которые не прошли определенную школу и подготовку. Это люди, которые прошли обучение, прошли боевое слаживание", - сказал он.

"У них есть определенный запас ресурсов, боеприпасов, горючего и питания для того, чтобы начать широкомасштабную военную агрессию. На всю территорию Украины, по данным разведки, у них прямо уже нет на границе, но у них есть возможность очень быстро группировку, которая стоит на границе, значительно усилить. И они это делают каждый день, перебрасывая самолеты ближе к границе, сосредоточивая танки на наших границах, разворачивая новые части", - добавил Полторак.

Ранее командующий ВСУ Виктор Муженко заявил, что Россия с конца августа укрепила свои силы возле границы с Украиной и теперь она представляет наибольшую военную угрозу с момента оккупации и аннексии Крыма.