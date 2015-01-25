Боевики планировали начать массированное наступление 17 января - президент

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что террористы планировали 17 января провести массированные наступательные действия на разных направлениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент сказал во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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«На 17 число планировались массированные, по разным направлениям, наступательные действия террористических сил. Эффективные и согласованные действия Вооруженных Сил фактически остановили их продвижение по каждому из указанных направлений”, - сказал президент.

В то же время министр обороны Степан Полторак отметил, что благодаря продуманным четким действиям руководства ВСУ были сорваны планы террористических группировок провести наступления. “Они об этом сказали в эфире: по трем направлениям. Они планировали это сделать еще неделю назад, но благодаря четким продуманным действиям они на сегодняшний день не в состоянии проводить те действия по тем направлениям, о которых они говорили”, - сказал Полторак.