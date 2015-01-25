Порошенко: Завтра Украина опубликует доказательства обстрела Мариуполя боевиками
13:00, 25 января 2015Война
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Президент подчеркнул, что корректировщик огня по Мариуполю задержан и дает показания.
Завтра Украина опубликует доказательства обстрела боевиками Мариуполя - Порошенко / Фото УНИАН
Завтра украинская сторона опубликует полный отчет по доказательствах относительно обстрела террористами Мариуполя. Об этом в ходе заседания СНБО заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает 5 канал.
"Завтра утром мы обнародуем доказательства корректировщика огня, который работал, чтобы ракеты точно ударили по жилым кварталам. Чтобы каждый видел это преступление и тех, кто его совершил", - сказал Порошенко.
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Президент подчеркнул, что корректировщик огня по Мариуполю задержан СБУ и сейчас дает показания.
Порошенко в СНБО: корректировщик огня по Мариуполю задержан СБУ. Дает показания. Завтра их обнародуют всему миру #Mariupol#Ямаріуполь
- Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) January 25, 2015
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