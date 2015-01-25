Порошенко: Завтра Украина опубликует доказательства обстрела Мариуполя боевиками

Завтра украинская сторона опубликует полный отчет по доказательствах относительно обстрела террористами Мариуполя. Об этом в ходе заседания СНБО заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает 5 канал.

"Завтра утром мы обнародуем доказательства корректировщика огня, который работал, чтобы ракеты точно ударили по жилым кварталам. Чтобы каждый видел это преступление и тех, кто его совершил", - сказал Порошенко.

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Президент подчеркнул, что корректировщик огня по Мариуполю задержан СБУ и сейчас дает показания.