В СИЗО Москвы у украинских моряков забрали военную форму

Украинских моряков в СИЗО Москвы поместили в одиночные камеры на карантин. По словам капитана катера "Бердянск" Романа Мокряка, жалоб на условия содержания у него нет.

У украинских военных моряков, которые были захвачены Россией возле Керченского пролива и арестованы на два месяца, в московском СИЗО "Лефортово" забрали их военную форму. Об этом после посещения моряков 30 ноября сообщила член общественной наблюдательной комиссии (ОНК), корреспондент телеканала "Дождь" Когершын Сагиева.

"Все прибывшие были переодеты в тюремную одежду, так как находиться в военной форме другого государства в "Лефортово" запрещено", – передала она объяснение персонала СИЗО.

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По информации Сагиевой, все 21 украинский моряк, которых поместили в СИЗО, находятся в одиночных камерах на карантине. "Дождь" отмечает, что в такие помещения размещают на 7–10 дней для проверки документов и состояния здоровья.

"Выдали зубную щетку, пасту, полотенце, обеспечили местом для сна, постельными принадлежностями. Жалоб на условия содержания нет", – сказал членам ОНК командир катера "Бердянск" Роман Мокряк.

"Дождь" отмечает, что моряки переживают, что остались без связи с родственниками. Они попросили правозащитников передать, что на каждого из них заведен рублевый счет, куда можно переводить деньги, чтобы можно было купить продукты и почтовые конверты с марками.