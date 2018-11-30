Захваченных Россией украинских моряков вывозят из симферопольского СИЗО – Чийгоз

Замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что военнопленных вывозят из СИЗО в оккупированном Симферополе.

Захваченных Россией украинских моряков, арестованных на два месяца, вывозят из СИЗО в оккупированном Симферополе, написал сегодня заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз в Facebook.

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"Сейчас стало известно, что военнопленных вывозят из СИЗО Симферополя", – сообщил Чийгоз.

Других подробностей он не уточнил.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя. После обстрелов и штурма российским спецназом в плен попали все 24 украинца, находившиеся на судах.

Все пленные украинцы были арестованы так называемым "судом" в Крыму. Их обвиняют в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).