Опубликовано видео момента удара Градов по Мариуполю

Как сообщал УНИАН, наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые в субботу, 24 января, посетили место обстрелов в Мариуполе (Донецкая область)подтвердили, что обстрел проводился с подконтрольной самопровозглашенной ДНР территории.

Высокий представитель ЕС Фредерика Могерини заявила, что эскалация ситуации на востоке Украины неизбежно приведет к дальнейшему ухудшению отношений между Москвой и Брюсселем и призвала Россию прекратить поддерживать сепаратистов.

Утром 24 января боевики обстреляли Мариуполь из реактивных систем залпового огня Град. На данный момент количество жертв обстрела выросло до 30, среди погибших двое детей.