Опубликовано видео момента удара Градов по Мариуполю
00:06, 25 января 2015Война
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На Youtube появились записи с видеорегистраторов, запечатлевших момент удара реактивной артиллерии боевиков по Мариуполю.
скриншот видео
Как сообщал УНИАН, наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые в субботу, 24 января, посетили место обстрелов в Мариуполе (Донецкая область)подтвердили, что обстрел проводился с подконтрольной самопровозглашенной ДНР территории.
Высокий представитель ЕС Фредерика Могерини заявила, что эскалация ситуации на востоке Украины неизбежно приведет к дальнейшему ухудшению отношений между Москвой и Брюсселем и призвала Россию прекратить поддерживать сепаратистов.
Утром 24 января боевики обстреляли Мариуполь из реактивных систем залпового огня Град. На данный момент количество жертв обстрела выросло до 30, среди погибших двое детей.
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