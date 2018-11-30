Сутки на Донбассе: боевики ранили одного военного, еще один пропал без вести

Оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе зафиксировано 7 случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

29 ноября во время боевых действий на Донбассе один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Кроме того, в ходе боевого столкновения, пропал без вести солдат Сергей Проданюк.

Об этом сообщает пресс-центр ООС. Оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе зафиксировано 7 случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

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"Так, в течение минувших суток, из минометов калибра 82 мм враг осуществлял обстрелы позиций в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Чермалык, Гнутово и Водяное. По опорным пунктам возле Крымского, Гнутово и хутора Свободного, противник, кроме минометов, вел огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По защитникам Красногоровки и Тарамчука оккупанты применяли сугубо стрелковое оружие, а неподалеку Авдеевки – автоматические гранатометы. Кроме того, вражеский обстрел из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов зафиксировано в районе Верхнеторецкого", - добавили в ведомстве.

С начала этих суток противник огневой активности не проявлял.

По данным разведки, трое оккупантов из состава вооруженных формирований Российской Федерации минувших суток были уничтожены.

Ранее боевики обстреляли пропускной пункт "Майорское" на Донбассе.