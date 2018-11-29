Боевики обстреляли пропускной пункт "Майорское" на Донбассе

Вооруженные формирования РФ со стороны Горловки обстреляли из стрелкового оружия различного калибра контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Майорское".

Вечером 27 ноября пророссийские боевики обстреляли контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Майорское". Об этом проинформировала украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня на Донбассе (СЦКК) на странице штаба операции Объединенных сил в Facebook.

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"Вооруженные формирования РФ со стороны Горловки обстреляли из стрелкового оружия различного калибра контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Майорское". Факт обстрела сразу был зафиксирован дежурной сменой украинских пограничников. На следующий день перед началом работы КПВВ "Майорское" пограничники обнаружили сквозное отверстие в правой наружной стенке и частичное повреждение внутренней перегородки модуля паспортного контроля №54 КПВВ от попадания пули неопределенного калибра", – говорится в сообщении.

По данным СЦКК, пуля пробила внешнюю стенку модуля и застряла в его внутренней перегородке.

"Человеческих жертв и ранений удалось избежать, так как КПВВ "Майорское" в ночное время суток не работает", – отметили в совместном центре.