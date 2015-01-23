Ситуация в зоне АТО остается напряженной: боевики перевели основной огонь в район 29-го и 31-го блокпостов

На Луганском направлении боевики сегодня 42 раза открывали огонь, есть погибшие среди мирных жителей.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

«Ситуация в зоне проведения АТО остается напряженной. Наиболее сложная обстановка сложилась на Луганском направлении. Утром в течение нескольких часов противник вел интенсивный обстрел позиций сил АТО в районе н. п. Станица Луганская, применяя артиллерию, РСЗО, минометы и гранатометы», - говорится в сообщении.

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Впоследствии, по данным штаба, боевики перевели основной огонь в район 29-го и 31-го блокпостов. Обстрелам подверглись Крымское, Нижнее, Новотошковка, Трехизбенка. Под огнем танков и минометов также находились Счастье, Валуйское и другие населенные пункты. Из зенитной установки было обстреляно Крымское.

Кроме того, в районе Новотошковки боевики предприняли попытку перейти в наступление, но украинские артиллеристы отбили их.

«31-й блокпост не удерживается противником – боевики покинули его после мощных огневых ударов украинской артиллерии», - также отметили в штабе АТО.

Активность огневых средств незаконных вооруженных формирований отмечалась и в районе населенного пункта Дебальцево. «Под вражеским огнем в первой половине дня находились позиции сил АТО в районе населенных пунктов Санжаровка, Троицкое, Каменка и именно Дебальцево. Наши военные наносят ответные удары. На одном из участков была замечена попытка противника продвинуться вперед при поддержке бронетехники. После открытия огня украинскими защитниками нападающие отступили, оставив на поле боя танк», - говорится в сообщении.

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Кроме того, по данным штаба, не прекращаются обстрелы и бои вблизи Донецкого аэропорта. «Украинские военные удерживают свои позиции, одновременно нанося артиллерийские удары по нападающим и их огневым средствам. Противник несет потери», - отмечается в сообщении.

На Мариупольском направлении наблюдается затишье, уверяет штаб АТО. В 13.00 боевиков обстреляли из миномета населенный пункт Чермалик. Распространенная СМИ информация о наступлении танков противника не отвечает действительности, подчеркивается в сообщении.