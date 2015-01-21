Ситуация в районе 29-го и 31-го блокпостов контролируется силами АТО, артиллерия ведет огонь по боевикам

Ситуация в районе 29-го и 31-го блокпостов на Луганщине контролируется силами антитеррористической операции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

«По состоянию на 13.30 ситуация в районе 29 и 31 блокпоста контролируется силами АТО. Украинские военные остановили наступление боевиков. Для обеспечения безопасности личного состава осуществлен маневр силами и огнем», - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что подразделения, выполнявшие задание на 31-м блокпосту, вышли на определенные позиции в районе опорного пункта. Артиллерийские подразделения сил АТО ведут огонь по огневым точкам боевиков.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня пресс-офицер АТО Андрей Лысенко сообщал, что украинские военные продолжают бои за возвращение 31-го блокпоста.

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"Наступление боевиков и российских войск на Луганщине в районе 29-го и 31-го блокпостов ВСУ на Бахмутской трассе остановлено. Во время боя силы АТО отошли от 31-го блокпоста к опорному пункту и, получив подкрепление и боеприпасы, продолжают вести бой, чтобы восстановить свои позиции и выбить оттуда врага", - сказал Лысенко.

По его словам, "сейчас работаем над тем, чтобы вернуть 31-й блокпост. Сейчас он находится на нейтральной территории".