Введение пропусков в зоне АТО: на Донбассе образовались огромные очереди на подачу документов

Жители неконтролируемой властями территории собираются в огромные очереди на пунктах, где принимают документы для оформления пропусков. Как рассказали ТСН.ua местные жители, людям даже приходится там ночевать. Такое происходит, в частности, на ближайшем от Донецка блокпосту в Великой Новоселке.

За вчерашний день в очередь на подачу документов записалось минимум 600 человек, но в день принимают максимум 60 человек. Остальным же пришлось самостоятельно искать место для ночлега и неизвестно, на сколько дней. И это только для того, чтобы подать документы, а, отметим, что пропуск после подачи документов оформляется в течение еще 10 дней.

Слухи же о том, что документы можно отправить по электронной почте, к сожалению, не соответствуют реальности. Написанное от руки заявление необходимо подать лично. В то же время заявление можно отправить по почте, проблема лишь в том, что почта в Донецке не работает.

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Жительница Киева Екатерина, которая еще в конце декабря вместе с двумя детьми приехала в Донецк в гости к родителям, теперь не может вернуться домой.

Она отметила, что когда только появилась информация о введении режима пропусков, то по телефонам Великоновоселковского координационного центра, которые были обнародованы, отвечали, что они ничего не знают. "Я понимаю, что поток звонков там был большой, но на самом деле люди там были не в курсе того, что происходит. Звонили и в СБУ, там также сказали, что мы не в курсе дела. То есть общая тенденция была такова, что четкую информацию получить было практически нереально", - сказала Екатерина.

По ее словам, 21 января (именно с этой даты официально был введен в действие специальный режим пропуска) людей выпускали из неподконтрольной украинским властям территории еще без требования предъявить пропуск. Автобусы вообще выезжали беспрепятственно, а легковушки - в зависимости от проверяющего, который был на блокпосте. "Были эксцессы, но я так поняла, что или просили, или решали денежной компенсацией вопрос с проездом, то есть давали взятку", - рассказала Екатерина об опыте своих знакомых на украинских блокпостах.

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На следующий день, 22 января, Екатерина не смогла выехать через блокпост в Волновахе. По ее словам, на блокпосте к ней подошел мужчина в камуфляже и балаклаве. Он, не назвав свое имя и звание (его форма отличалась от одежды остальных военных на блокпосту), в грубой форме потребовал у нее пропуск, а не получив ее, велел поворачивать назад. Не помогли ни билеты на поезд "Интерсити+" из Константиновки до Киева, ни киевская прописка, ни двое малолетних детей в машине. Заметим, что к указанному блокпосту от Донецка три часа езды под обстрелами.

Еще один возможный путь выезда из зоны АТО - через Курахово, но в том районе сейчас происходят боевые действия, поэтому женщина с детьми не рискнула туда ехать.

"Причем перевозчики продолжают возить людей в автобусах без пропусков - из Донецка в Киев - и никаких проблем", - подчеркнула Екатерина.

В самом Донецке ситуация сейчас очень обострилась, каждый день обстрелы, люди умирают десятками. Безопасного места уже нет, добавила Екатерина. Во время своего пребывания в Донецке она занималась организацией благотворительных акций для детей, однако следующую акцию, запланированную на 24 января, пришлось отменить из-за повышенного риска для жизни.

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Историю с другой стороны "границы" рассказал ТСН.ua житель Донецка Виталий, который на момент введения в действие режима пропусков находился на подконтрольной украинской власти территории и теперь не может вернуться домой.

Он также жалуется на то, что пытался узнать дополнительную информацию о пропусках через горячую линию СБУ, однако там ему ничем не помогли. В МВД ему посоветовали ехать в Мариуполь, где обратиться в координационную группу по оформлению пропуска.

ТСН.ua пытался получить комментарий по оформлению пропусков в СБУ, однако телефон пресс-службы не отвечает.