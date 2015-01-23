В Донецке произошло сразу два ДТП с участием БМП и «Урала» боевиков (фото)

14:42, 23 января 2015
Общество
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Сразу два ДТП с участием военной техники террористов и гражданского транспорта произошли в оккупированном Донецке в пятницу, 23 января.

@patriot_petya

Об этом сообщает Новое Время.

Как сообщают пользователи соцсетей, одно из ДТП произошло на улице Университетской.

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Как видно на фото, бронированная машина пехоты боевиков врезалась в военный грузовик Урал. Он, в свою, очередь, врезался в маршрутный микроавтобус.

@patriot_petya

Другое ДТП произошло в микрорайоне Текстильщик. Там на мосту военный Урал врезался в легковой автомобиль.

@patriot_petya

В обоих случаях о жертвах и пострадавших не сообщается. В то же время сайт террористической организации "ДНР" не осветил оба инцидента.

@patriot_petya

Это далеко не первый случай ДТП с участием террористов. В середине января на пересечении Партизанского и Киевского проспектов Донецка джип с боевиками батальона Кальмиус, двигаясь на красный свет, протаранил автобус с сотрудниками предприятия Укрсплав. В результате инцидента двое человек погибли, еще 12 получили различные травмы - от легких, до средней тяжести.

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