Бирюков опубликовал для Лаврова доказательства присутствия российских военных на Донбассе (фоторепортаж)

Советник Президента Украины Юрий Бирюков показал фотографии обезвреженных грузовиков с российскими военными на Донбассе.

"Абсолютно неуважаемый товарищ Лавров (МИД РФ Сергей Лавров - прим. УНИАН)! Вот вы все утверждаете, что российских военнослужащих в Донецке нет, что все это происки и инсинуации. Сегодня на рассвете два грузовика с личным составом (ДНР? России?), несколько стволов МТ-12 (Рапира) под прикрытием БМП и БТР выдвигались на штурм Донецкого аэропорта. Наша разведка навела нашу же арту, те отработали. И уже никто и никуда не выдвигался больше", - пишет он на своей странице в Facebook.

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Бирюков отметил, что погибли более 20 человек боевиков и россиян, с десяток теперь находятся в плену, их допросят после оказания медицинской помощи.

"Командование АТО позвало нас на сбор вещественных доказательств и на фотофиксацию. Под грохот залпов - задачу выполнили. А, тут еще и корреспондент Los Angeles Times. Неудобно как-то, как теперь говорить о том, что тут нет россиян?" - обратился помощник Президента к Лаврову.

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