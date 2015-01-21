Порошенко заявил, что на Донбассе находятся до 9,5 тысяч российских военных

Об этом глава украинского государства сказал в интервью швейцарской газете Neue Zuricher Zeitung, сообщает Deutsche Welle.

Порошенко также заявил, что не доверяет российскому президенту Владимиру Путину. "Если Вы спрашиваете меня, доверяю ли я Путину, то мой ответ: "Нет". Если вы меня спрашиваете, доверяю ли я Евросоюзу, то мой ответ "Да", - цитирует издание слова украинского президента.

Кроме этого, Порошенко отверг обвинения российской стороны о том, что он якобы отказался идти на перемирие на Донбассе. На вопрос журналиста издания относительно письма-предложения президента России Владимира Путина, Порошенко ответил: "Непосредственно после того, как мы получили письмо, наш министр иностранных дел заявил, что мы готовы к миру. Мы просто нуждаемся в гарантии того, что перемирие будут соблюдать обе стороны. Я хочу подчеркнуть: российская тяжелая артиллерия и российские ракетные системы должны быть отведены".

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Отвечая на вопрос журналиста швейцарского издания относительно того, насколько сильна сегодня украинская армия, Порошенко сказал, что "с августа по январь была создана очень сильная армия".

По словам президента Украины, конфликт на Донбассе обходится Киеву очень дорого. "Мы тратим ежедневно 100 миллионов гривен на оборону. Это очень дорого", - отметил он.