Российские военные эксперты заговорили о возможной зимней войне за коридор в Крым

Цель операции, по мнению эксперта, может быть ограничена побережьем до Бердянска или же побережьем до Мелитополя, Геническа и Чонгара.

Российские военные эксперты заговорили о том, что в ближайшее время может начаться зимняя кампания по окончательному вытеснению Украины с Азовского побережья.

Об этом говорится в статье «Первая кровь возможной зимней войны», которую во вторник, 27 ноября, опубликовало российское издание «Новая газета».

«С лета 2015-го в штабах НАТО и в Пентагоне было немало дискуссий о возможности такого похода с целью пробить так называемый «сухопутный коридор в Крым». Вроде бы с запуском Крымского моста этот «коридор» стал неактуальным, но теперь стало непонятно, то ли морская база в Бердянске так сильно напугала Москву, то ли с Крымским мостом возникли серьезные проблемы, которые пока держат в тайне, то ли и то и другое сразу», - пишет обозреватель издания Павел Фельгенгауэр.

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По его мнению, история с захватом погранслужбой ФСБ РФ при поддержке сил Черноморского флота катеров ВМС Украины — «Никополь» и «Бердянск» в ближайшее время может перерасти в военную кампанию, в результате которой Россия попробует окончательно вытеснить Украину с Азовского побережья.

«Цель операции может быть ограничена побережьем до Бердянска. Или до Мелитополя, Геническа и Чонгара, если сухопутный «коридор в Крым» и вправду нужен», - отметил эксперт.

Фельгенгауэр считает, что в таком случае России придется массово ввести регулярные российские войска, особенно в том случае, если они будут действовать под прикрытием «ополчения» и без авиаподдержки. По его мнению, прифронтовой Мариуполь можно «сравнительно легко обойти и отрезать, но город потом, возможно, придется штурмовать, как Алеппо, с большими разрушениями».

Также эксперт предполагает, что западные страны в такой ситуации введут дополнительные санкции против России, однако тотального эмбарго на экспорт российского газа и нефти не будет.

«Всё одно убийственное тотальное эмбарго на экспорт российского газа и нефти западные лидеры не введут, тем более зимой, как его никогда не вводили в советское время и по тем же причинам — ценовой шок и экономический спад перед выборами никому на Западе не нужен», - считает он.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта в Одессе в порт Мариуполь.

В командовании ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был разрушен. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Шесть украинских военнослужащих ранены, остальные члены экипажей попали в плен. Всего в плен были захвачены 24 украинских военнослужащих.

Сегодня, 27 ноября, в так называемых «судах» в оккупированном Крыму начали избирать меры пресечения взятым в плен украинским морякам. Их обвиняют в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

Правозащитники настаивают, что, согласно Третьей Женевской конвенции от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными, захваченные военнослужащие ВМС Украины являются военнопленными.