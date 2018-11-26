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ФСБ показала захваченных украинских моряков (видео)

21:49, 26 ноября 2018
Война
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Командир одной из воинских частей ВМС Владимир Лесовой на видео говорит о том, что «сознательно игнорировал» запросы со стороны РФ и осознавал, что «действия украинских судов оказывают провокацию»,

На видео видно, что Лесной читает подготовленный заранее текст.

Член экипажа Сергей Цибизов, так же как и Драч, на видео, снятой российской стороной, заявил о якобы нарушениях Украиной «территориальных вод РФ».

Утром 25 ноября украинские корабли и рейдовый буксир планово вышли из порта Одессы в порт Мариуполя. Во время этого задания российское судно протаранило украинский буксир и повредило его. Из экипажа никто не пострадал.

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Теги: #ФСБ РФ