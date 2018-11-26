Атака России: волонтеры назвали имя еще одного захваченного украинского моряка (фото)

25 ноября экипаж украинского судна в открытом море был захвачен российским спецназом.

Волонтеры фонда "Вернись живым" назвали имя еще одного захваченного вблизи Керченского пролива украинского моряка.

"31-летний Роман Мокряк, капитан малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск". 25 ноября экипаж украинского судна в открытом море был захвачен российским спецназом. Мокряк, по нашим данным, также был на борту", - пишут волонтеры на своей странице в Facebook.

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Они рассказали, что в Крыму Роман служил на единственной украинской субмарине. Ее захватили россияне. Но он не изменил присяге. В 2015 году моряк жил в 15-местном кубрике ракетного катера «Прилуки» в Одессе. На берегу места для него и других 14 моряков, которые вышли с полуострова, на то время не нашлось.

Напомним, РФ незаконно захватила три украинских катера: малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". Всего в плену РФ находятся 23 украинских моряка. Шестеро из них, по официальным данным, получили ранения. Известны имена трех раненых: Андрей Эйдер (18 лет), Василий Сорока (27 лет) и Андрей Артеменко (24 года).