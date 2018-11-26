РФ привела в повышенную боевую готовность подразделения "ЛДНР" - разведка

Также РФ сосредотачивает технику возле границ Украины.

Россия привела военные подразделения самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" в повышенную боевую готовность.

Об этом во время брифинга со ссылкой на данные разведки заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий.

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"На востоке Украины развернута российская оккупационная группировка, в частности в составе 1-го и 2-го армейского корпусов, система управления которых четко связана со штабом 8-й армии РФ, южным военным округом, и непосредственно осуществляется вся система управления под контролем Генерального штаба Вооруженных Сил РФ", - сообщил Скибицкий.

Кроме того, по его словам, проводятся мероприятия по подготовке очередной ротации российских военнослужащих, которые занимают ведущие должности в этих корпусах.

"По данным военной разведки Министерства обороны Украины, на сегодняшний день все подразделения 1-го и 2-го армейского корпусов переведены в повышенный степень боевой готовности", - отметил спикер.

Как сообщал УНИАН, Россия сосредотачивает технику вблизи границ Украины, перебрасывая их из других мест дислокации.