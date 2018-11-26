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Россия разместила на границе 500 ударных самолетов - разведка

16:35, 26 ноября 2018
Война
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Цель - установление полного контроля над Черным и Азовским морями / mil.ru

Об этом на брифинге заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"На сегодняшний день уровень военной угрозы значительно повысился. Россия наращивает военный потенциал на западном, юго-западном и арктическом стратегических направлениях. Милитаризирует Азово-Черноморский регион", - сказал Скибицкий.

Он отметил, что, начиная с 2014 года, Россия наращивает количество танков у восточной украинской границы.

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"По данным разведки, на сегодня все подразделения первого и второго армейского корпусов РФ переведены в повышенную степень боевой готовности. Создаются дополнительные резервы вооружения и техники вблизи границы Украины. Под прикрытием маневров "Восток-2018" была осуществлена передислокация 250 танков из восточных районов РФ в Ростовскую область, что значительно повышает потенциал ударных группировок российских войск", - сказал Скибицкий.

"Цель - установление полного контроля над Черным и Азовским морями и недопущение расширения присутствия стран-партнеров Украины, стран НАТО в мероприятиях по обеспечению безопасности в Черноморском регионе", - заявил Скибицкий.

Кроме того, он рассказал, что, начиная с 2013 года, РФ возобновила и модернизировала аэродромную сеть вдоль границы с Украиной, где сосредоточено около 500 боевых самолетов и до 340 вертолетов.

Как сообщал УНИАН, СНБО поручил СБУ усилить контрразведывательный, антитеррористический и контрдиверсионный режим.

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Теги: #Россия#граница