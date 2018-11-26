В период действия военного положения предусмотрена частичная мобилизация - комитет ВР

Частичная мобилизация объявляется президентом в сроки и объемах в соответствии с угрозой национальной безопасности Украины.

В период действия военного положения предусмотрена частичная мобилизация.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны по рассмотрению законопроекта об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине" заявил председатель комитета Сергей Пашинский.

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По его словам, период действия военного положения установлен указом президента Украины, и частичная мобилизация объявляется президентом в сроки и объемах в соответствии с угрозой национальной безопасности Украины.

Как сообщал УНИАН, согласно решению СНБО, президенту предложено ввести военное положение с 14 часов 00 минут 26 ноября 2018 года сроком на 60 суток, до 14 часов 00 минут 25 января 2019 года.

Порошенко предлагает Раде ввести военное положение в Украине до 25 января.