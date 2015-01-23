Тымчук: Жители Горловки массово покидают город из-за интенсивных обстрелов

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в Facebook.

«Население массово покидает город и окрестности. В районе данного населенного пункта украинская артиллерия уничтожила установку РСЗО (БМ-21 «Град»). Идет «сортировка» раненых боевиков: в городской больнице Горловки №2 к вчерашнему вечеру находилось до 50 террористов с ранениями средней и лёгкой тяжести, тяжелораненые боевики переправляются в Линейную поликлинику на ст.Никитовка. Учитывая большое количество раненых боевиков и российских наемников, террористы готовят под полевой лазарет и местный тубдиспансер», - пишет Тымчук.

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По информации ИС, также вчера продолжались попытки наступления боевиков на Бахмутской трассе в районе блокпоста №29.

«Две массированные атаки боевиков происходили при поддержке артиллерии. Однако в результате ответных действий артиллерийских подразделений украинских войск противник существенно продвинуться в сторону р.Северский Донец не смог, потеряв не менее 4 ед. бронетехники», - сообщает Тымчук.