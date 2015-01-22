К 31-му блокпосту военные подтянули тяжелую технику, танки боевиков пытаются обойти 29-й блокпост

29-й блокпост вторые сутки обстреливают из артиллерии. Тем временем, к 31-му блокпосту подтянули тяжелую технику. По данным разведки ВСУ, силы противника планировали наступление на 29-й, однако из-за гололеда отложили его, сообщает Громадське.

С украинской стороны наступления ждут с часа на час. Раненых и убитых за минувшие сутки нет. Обстрелы на трассе «Бахмутка» прекратились ночью.

Читайте такжеУ 29-го блокпоста на Луганщине силовики подбили танк боевиков - Семенченко

По словам комбата «Донбасса» и народного депутата Семена Семенченко, сейчас танки противника пытаются обойти 29-й блокпост. Бойцы 24-й бригады ВСУ и Нацгвардии делают все, чтобы этому помешать. Дороги до села Крымское и на трассу закрыты, проехать не позволяют даже местным жителям.

Тем временем, от артобстрелов со стороны Стаханова страдают близлежащие села - так снаряд попал в центр поселка Тошковка. К счастью, никто не погиб.