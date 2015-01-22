Турчинов не исключает, что в ближайшее время РФ может начать мощное наступление

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СНБО.

В частности, Турчинов не исключает проведения врагом в ближайшее время наступательных операций. Секретарь СНБО отметил, что ситуация вокруг Донецкого аэропорта остается наиболее сложной. "Фактически, полностью уничтожен новый терминал, но наши Вооруженные Силы укрепили свои позиции в районе населенного пункта Пески и нанесли врагу серию очень сильных ударов", - заявил Турчинов по результатам поездки в зону боевых действий.

По его словам, были уничтожены коммуникации и транспортные решения, которые позволяли быстро подводить бронетехнику фактически к самому аэродрому. "Кроме того, ситуация стабилизирована и на юге, там, где накануне была попытка прорвать нашу оборону в районе 31-го и 29-го блокпостов", - сказал Турчинов.

Читайте такжеРоссия заинтересована в легализации "ЛНР" и "ДНР" - экспертОн отметил, что постоянное увеличение вдоль линии столкновения сил и средств противника, "в частности, подтягивание на передовую кадровых частей Вооруженных сил Российской Федерации, дает основания прогнозировать проведение в ближайшее время врагом мощных наступательных операций".