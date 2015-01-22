В Донецке боевики обстреляли остановку, погибли 13 мирных жителей (фото, видео)
В Донецке снаряд попал в остановку пассажирского транспорта, есть жертвы.
Об этом сообщает ОстроВ.
По предварительным данным, 13 человек погибли, десятки ранены. Случилось это в 9 утра в Ленинском районе на остановке Боссе.
В соседних домах вылетели окна, утверждают очевидцы.
Читайте такжеУ Лаврова переврали отчет ОБСЕ и обвинили в теракте под Волновахой Украину
Как сообщают свидетели инцидента залпов было несколько, что характерно для 82-мм автоматического миномета 2Б9 «Василёк», отмечает издание со ссылкой на ресурс InfoResist.
По предварительным данным обстрел велся с так называемого «кочующего миномета» установленного на автотранспорте, такую технику с лета используют пророссийские боевики, для обстрела позиций ВСУ из жилых районов и быстрой смены позиций.
Судя по фото с места происшествия, погибли не только люди находившиеся на остановке и в троллейбусе, но и те, кто находился на противоположной стороне дороги.
Российские СМИ подтверждают, что обстрел ввелся из миномета, расположенного в микроавтобусе, то есть с территории контролируемой боевиками.
В то же время, «Донецкая горадминистрация» сообщает, что при обстреле "в районе Боссе повреждено трамвай №3, ранена женщина-водитель", а в результате "прямого попадания" в 17 троллейбус "погибли 7 человек", а также от обстрела автобуса №37 есть погибшие и раненые.