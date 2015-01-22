В Донецке боевики обстреляли остановку, погибли 13 мирных жителей (фото, видео)

Об этом сообщает ОстроВ.

По предварительным данным, 13 человек погибли, десятки ранены. Случилось это в 9 утра в Ленинском районе на остановке Боссе.

В соседних домах вылетели окна, утверждают очевидцы.

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Как сообщают свидетели инцидента залпов было несколько, что характерно для 82-мм автоматического миномета 2Б9 «Василёк», отмечает издание со ссылкой на ресурс InfoResist.

По предварительным данным обстрел велся с так называемого «кочующего миномета» установленного на автотранспорте, такую технику с лета используют пророссийские боевики, для обстрела позиций ВСУ из жилых районов и быстрой смены позиций.

Судя по фото с места происшествия, погибли не только люди находившиеся на остановке и в троллейбусе, но и те, кто находился на противоположной стороне дороги.

Российские СМИ подтверждают, что обстрел ввелся из миномета, расположенного в микроавтобусе, то есть с территории контролируемой боевиками.

В то же время, «Донецкая горадминистрация» сообщает, что при обстреле "в районе Боссе повреждено трамвай №3, ранена женщина-водитель", а в результате "прямого попадания" в 17 троллейбус "погибли 7 человек", а также от обстрела автобуса №37 есть погибшие и раненые.