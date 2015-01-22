Боевики обстреливают Луганскую область снарядами нового образца, есть жертвы – Москаль

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля, вчера боевики со стороны оккупированного «ЛНР» Первомайска обстреляли город Золоте-3 в Попаснянском районе контролируемой Украиной территории Луганской области.

Всего было выпущено около 40 реактивных снарядов, некоторые из которых попали в жилые кварталы.

В результате обстрела погибла женщина, еще один человек тяжело ранен и доставлен в больницу.

По данным Москаля, также мощный обстрел из «Градов» и минометов был зафиксирован в Попасной.

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В результате повреждены жилые дома по ул. Северная, Ленина и Донецкой, разбито водонапорную башню и железнодорожную линию «Попасная - Камышеваха».

Взрывными волнами от снарядов в общеобразовательной школе выбиты окна и двери, один микрорайон города остается без света.

По данным Москаля, обстрел Попасной велся снарядами нового образца, от которых остались огромные воронки - намного больше, чем от реактивных снарядов из «Градов» или от минометных мин.