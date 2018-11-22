Сутки на Донбассе: оккупанты били из запрещенного "Минском" оружия, ранен украинский военный

Боевики 11 раз открывали огонь по позициям операции Объединенных сил.

В течение 21 ноября оккупанты 11 раз открывали огонь по позициям операции Объединенных сил. Российские оккупационные войска не прекращают применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

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Так, в течение минувших суток враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Новолуганское, Авдеевка, Славное, Красногоровка, Павлополь, Гнутово и Широкино, сообщили в пресс-службе ООС.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также, вчера вечером, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово. Опорный пункт наших войск вблизи Крымского противник дважды обстрелял из ручных противотанковых гранатометов, а позиции в районе Новозвановки два раза попали под огонь из крупнокалиберных пулеметов и СПГ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрелов один из украинских военнослужащих получил легкое ранение. По данным разведки, 21 ноября, был уничтожен один боевик.

От начала этих суток противник огневой активности не проявлял

Как сообщал УНИАН, 21 ноября, в День десантно-штурмовых войск, Порошенко рассказал, что почти полтысячи воинов-десантников погибли в боях с российским агрессором.