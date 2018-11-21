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Порошенко рассказал, сколько воинов-десантников погибло в боях с российским агрессором

15:44, 21 ноября 2018
Война
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12 десантников отмечены высшей государственной наградой – Звездой Героя Украины \ фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время выступления по случаю Дня десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины на базе учебного центра ДШВ ВСУ в Житомирской области.

"Отпор российской агрессии ярко продемонстрировал отличную профессиональную и морально-психологическую подготовку, патриотизм и высокие моральные качества подразделений десантно-штурмовых войск", - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что за мужество и героизм, проявленные в боях с российскими оккупантами, более 7 тыс. воинов-десантников награждены государственными наградами и знаками отличия президента Украины. Кроме того, 12 десантников отмечены высшей государственной наградой - Звездой Героя Украины.

"К сожалению, война - это не только победы. 487 "крылатых пехотинцев" не вернулись с боевых заданий, погибнув в ожесточенных боях с российским агрессором", - отметил Порошенко.

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Теги: #Петр Порошенко#десантники