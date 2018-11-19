"Оторвали, отбили и унесли": опубликованы свежие фото оккупированной Горловки

Местный житель показал разруху в оккупированной Горловке.

Житель временно неподконтрольной Украине Горловки Донецкой области Михаил показал свежие фото из оккупированного города.

Начал он с двух автосалонов, вернее, с того, что от них осталось на сегодняшний день, передают "Донецкие новости".

"Выбитые окна, забор, запертые ворота, дикая поросль, сорняки...", – комментирует автор первую "точку осмотра".

"Вторая локация – "Автотехцентр". Если бы не вывеска, то ничего общего с авто и техникой вообще... Здесь стекол нет вообще. Вход свободный, но желающих нет... Все, что представляло хоть какую-то ценность, оторвали, отбили и унесли", – продолжает Михаил.

Далее – Горловский машиностроительный завод. "То, чем стал завод, вы оцените сами. Думаю, мои комментарии здесь ничего не изменят. Одни скажут, что завод вот-вот "запустят", что провели инвентаризацию и т.д. Другие увидят металлические скелеты и выбитые окна пустых помещений... Я не буду никого переубеждать, взрослые люди", – отмечает горловчанин.

Отметим, что Горловский машзавод прекратил работу летом 2014 года, его захватили террористы, которые устроили в цехах предприятия военную базу.

Далее Михаил демонстрирует поселок в районе машзавода – разграбленный магазинчик на остановке, школа, заброшенный стадион, поликлиника, разрушенные здания. Примечательно, что вокруг – разруха, зато памятник Сергею Кирову побелен и вскрыт "позолотой".

"Машиностроительный колледж, находящийся в глубине, в субботу совсем безлюден. По улице не встречаю ни одного человека. Школа с ухоженным фасадом и серостью боковых "не парадных" стен. Поликлиника выделяется белым пластиком окон, выглядит вполне прилично. Пожарная часть. Машины наготове. Памятник Кирову с отреставрированным лицом блестит, как медный самовар... И надпись в подземном переходе "Это всё сон...", – резюмирует горловчанин.

Как сообщал УНИАН, в оккупированной Горловке начались увольнения бюджетников, отказавшихся накануне принимать участие в "выборах" главаря "ДНР".