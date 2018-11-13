В Горловке начали "наказывать" бюджетников за отказ идти на "выборы" главаря "ДНР"

Перед "выборами" в "ДНР" людей долго шантажировали, угрожая увольнениями.

В оккупированной Горловке начались увольнения бюджетников, отказавшихся накануне принимать участие в "выборах" главаря "ДНР".

Местные жители в соцсетях сообщают, что оккупационные "власти "ДНР" начали увольнения бюджетников, отказавшихся идти на "выборы", передают "Ведомости Донбасса".

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Перед "выборами" людей долго шантажировали, угрожая увольнениями. Теперь некоторые из рискнувших проигнорировать угрозы столкнулись с их воплощением – людей увольняют.

"Горловка. Уже есть первые случаи увольнения бюджетников, отказавшихся идти на "выборы". Угрозы "дырявых" увольнять нелояльных оказались не пустыми угрозами", - пишут в соцсетях.

Как сообщал УНИАН, в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» 11 ноября проходило «голосование» на так называемых «выборах» «глав народных республик» и «депутатов народных советов».

Международное сообщество выступило с осуждением псевдовыборов.

В Европейском Союзе, США, Японии заявили, что проведение «выборов» в ОРДЛО – это нарушение Минских договоренностей.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что фейковые «выборы» на Донбассе никем не будут признаны, а Россия понесет ответственность за их проведение.