В Горловке начали "наказывать" бюджетников за отказ идти на "выборы" главаря "ДНР"
В оккупированной Горловке начались увольнения бюджетников, отказавшихся накануне принимать участие в "выборах" главаря "ДНР".
Местные жители в соцсетях сообщают, что оккупационные "власти "ДНР" начали увольнения бюджетников, отказавшихся идти на "выборы", передают "Ведомости Донбасса".
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Перед "выборами" людей долго шантажировали, угрожая увольнениями. Теперь некоторые из рискнувших проигнорировать угрозы столкнулись с их воплощением – людей увольняют.
"Горловка. Уже есть первые случаи увольнения бюджетников, отказавшихся идти на "выборы". Угрозы "дырявых" увольнять нелояльных оказались не пустыми угрозами", - пишут в соцсетях.
Как сообщал УНИАН, в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» 11 ноября проходило «голосование» на так называемых «выборах» «глав народных республик» и «депутатов народных советов».
Международное сообщество выступило с осуждением псевдовыборов.
В Европейском Союзе, США, Японии заявили, что проведение «выборов» в ОРДЛО – это нарушение Минских договоренностей.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что фейковые «выборы» на Донбассе никем не будут признаны, а Россия понесет ответственность за их проведение.