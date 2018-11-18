Боевики били по позициям ОС из запрещенного “Минском” вооружения, один украинский военный погиб

По данным разведки, двое боевиков российско-оккупационных войск за минувшие сутки уничтожены, еще двое – ранены.

В течение минувших суток, 17 ноября, российско-оккупационные войска 16 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. Зафиксировано 10 случаев применения вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, в течение суток враг осуществлял обстрелы украинских позиций из минометов калибра 82 мм в районах населенных пунктов Песчаное, Желобок, Новотошковское, Орехово, Вольный, Троицкое и Светлодарск. Кроме того, вблизи Желобка, хутора Вольный и Светлодарска противник вел огонь из минометов 120-го калибра.

По опорным пунктам неподалеку Марьинки, Березового, Красногоровки, Гнутово, Лебединского и Широкино боевики вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов.

В результате боевых действий 17 ноября смертельное ранение получил один военнослужащий Объединенных сил.

С начала текущих суток противник вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия неподалеку Гнутово. Потерь среди личного состава ОС нет.

По данным разведки, двое боевиков российско-оккупационных войск за минувшие сутки уничтожены, еще двое – ранены.

Ранее сообщалось, что 17 ноября в зоне проведения Операции Объединенных сил в результате обстрела украинских позиций погиб боец Виталий Онуфрейчук. Онуфрейчук родился в 1981 году, жил в Черновцах, служил в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде.

Вместе с тем, в сети появилась информация, что боец был убит прямым попаданием мины в блиндаж.