Стало известно имя погибшего на Донбассе бойца ВСУ

В ходе боевых действий на Донбассе погиб боец Виталий Онуфрейчук.

17 ноября в зоне проведения Операции Объединенных сил в результате обстрела украинских позиций погиб Виталий Онуфрейчук.

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Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА. Отметим, что Онуфрейчук родился в 1981 году, жил в Черновцах, служил в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде.

В то же время, в сети появилась информация, что боец был убит прямым попаданием мины в блиндаж.

Как сообщал штаб ООС, за сутки, 17 ноября, российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью.