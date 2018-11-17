Стало известно имя погибшего на Донбассе бойца ВСУ
22:23, 17 ноября 2018Война
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В ходе боевых действий на Донбассе погиб боец Виталий Онуфрейчук.
Военный погиб на Донбассе / фото facebook.com/ovkChe
17 ноября в зоне проведения Операции Объединенных сил в результате обстрела украинских позиций погиб Виталий Онуфрейчук.
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Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА. Отметим, что Онуфрейчук родился в 1981 году, жил в Черновцах, служил в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде.
В то же время, в сети появилась информация, что боец был убит прямым попаданием мины в блиндаж.
Как сообщал штаб ООС, за сутки, 17 ноября, российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью.
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