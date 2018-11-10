Каждый второй факт был выявлен на блокпостах, а перевозчиками были, как правило, мирные граждане.

Полиция Донецкой области с начала года блокировала 110 попыток перевозки оружия.

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Об этом УНИАН сообщили в Отделе коммуникации полиции Донецкой области. Отмечается, что с начала года полицейские в рамках операции Объединенных сил изъяли из незаконного оборота 194 единицы огнестрельного оружия, более 700 гранат, более 80 тысяч патронов и 187 кг взрывчатки.

Среди изъятого также 57 противотанковых гранатометов (РПГ), 46 автоматов, более 40 образцов атипичного оружия, 37 пистолетов. В том числе полицейские выявили более десятка единиц огнестрельного оружия, которое было похищено боевиками во время оккупации в военных и правоохранительных подразделениях.

Все это граждане хранили дома, рискуя жизнью окружающих, или пытались вывезти за пределы ООС, в мирные области.

Чтобы спасать жизни людей, полицейские внедрили систему безопасности, которая помогает блокировать эту угрозу. В ее состав входит сеть блокпостов, постоянное присутствие нарядов полиции на железнодорожных вокзалах и автостанциях, в службах доставки грузов, а также оперативные мероприятия. Транспорт и багаж проверяются с собаками, а районы, где проходят железнодорожные магистрали и трассы межобластного сообщения, усиленно патрулируются.

Как результат - полиция блокировала 110 попыток перевозки оружия. Каждый второй факт был выявлен на блокпостах, а перевозчиками были, как правило, мирные граждане.