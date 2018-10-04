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Российские мародеры разбирают по кирпичам дома жителей Донбасса – ИС

03:31, 04 октября 2018
Война
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Как сообщает «Информационное сопротивление», в районе сразу нескольких пограничных КПП, не контролируемых Украиной - между ОРДО, ОРЛО и РФ (Изварино, Должанский, Мариновка) фиксируется оборудование с российской стороны новых пограничных заграждений. Используется колючая проволока, блоки и т. д.

«Отмечается вывоз в РФ с территории районов, контролируемых «ЛНР», стройматериалов (кирпич, двери, окна, кровля) из разобранных на оккупированной территории строений, включая жилые дома», – сообщает «ИС».

Подчеркивается, что вывоз осуществляется грузовым автотранспортом с номерами РФ на территорию Ростовской области (Россия).

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Теги: #Донбасс#оккупация