Возле воинской части в Староконстантинове задержали подозрительного мужчину без документов
Патруль воинской части в городе Староконстантинов Хмельницкой области задержал возле технической территории ВЧ подозрительного мужчину на транспортном средстве.
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Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, инцидент произошел вечером 5 ноября.
Отмечается, что у гражданина отсутствовали документы, удостоверяющие личность и на транспортное средство.
«Дежурным воинской части были безотлагательно извещены представители Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины, Национальной полиции Украины и Службы безопасности Украины», - указано в сообщении.
Задержанного передали полиции. Дежурные силы и средства воинской части продолжают нести службу в штатном режиме.
Накануне сообщалось, что подразделение радиоэлектронной борьбы подавило применение беспилотника вблизи одного из арсеналов Вооруженных сил Украины в запретной зоне.