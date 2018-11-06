Возле воинской части в Староконстантинове задержали подозрительного мужчину без документов

Задержанного передали полиции, дежурные силы воинской части продолжают нести службу в штатном режиме.

Патруль воинской части в городе Староконстантинов Хмельницкой области задержал возле технической территории ВЧ подозрительного мужчину на транспортном средстве.

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Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, инцидент произошел вечером 5 ноября.

Отмечается, что у гражданина отсутствовали документы, удостоверяющие личность и на транспортное средство.

«Дежурным воинской части были безотлагательно извещены представители Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины, Национальной полиции Украины и Службы безопасности Украины», - указано в сообщении.

Задержанного передали полиции. Дежурные силы и средства воинской части продолжают нести службу в штатном режиме.

Накануне сообщалось, что подразделение радиоэлектронной борьбы подавило применение беспилотника вблизи одного из арсеналов Вооруженных сил Украины в запретной зоне.