Военные обнаружили беспилотник вблизи одного из арсеналов ВСУ
Подразделение радиоэлектронной борьбы подавило применение беспилотного летательного аппарата вблизи одного из арсеналов Вооруженных сил Украины в запрещенной зоне.
Об этом сообщает Управление по связям с общественностью ВСУ.
"4 ноября в 19.30 возле одного из арсеналов Вооруженных сил Украины в запретной зоне радиолокационными средствами выявлено неправомерное использование беспилотного летательного аппарата (БПЛА)", - говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Украины.
Подразделением радиоэлектронной борьбы были немедленно подавлены радиоканалы управления БПЛА, что сделало невозможным его дальнейшее использование.
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Усилено очередную смену охраны арсенала, мобильные патрули тщательно обследовали прилегающие к воинской части территории.
О факте неправомерного применения БПЛА вблизи воинской части было безотлагательно сообщено подразделениям Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины в районе их ответственности.
"Призываем граждан немедленно сообщать правоохранительным органам о подозрительных лицах вблизи военных объектов", - говорится в сообщении.