Россия продолжает подготовку военной инфраструктуры в Крыму для размещения ядерного оружия

Также украинский дипломат заявил, что Россия не оставляет цель захватить новые украинские земли для создания наземного коридора в оккупированном Крыму.

Российская Федерация продолжает подготовку военной инфраструктуры в оккупированном Крыму для размещения ядерного оружия.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко на заседании Совета безопасности ООН.

Дипломат заявил, что Россия использует Азовское море как дополнительный канал для поставки оружия своим силам на Донбассе из оккупированной территории Крыма.

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"Согласно нашей информации, Россия не отказалась от идеи получить наземный коридор в Крым. Более того, угроза морского нападения по направлению Азовского моря в случае широкомасштабной военной конфронтации остается источником дестабилизации безопасности в Донецкой области", - отметил Ельченко.

"В оккупированном Крыму активная милитаризация продолжается в полную силу. Россия больше чем вдвое усилила свои военные силы на полуострове и продолжает подготовку крымской военной инфраструктуры для размещения ядерного оружия включая переоснащение советских хранилищ для ядерных боеприпасов", - заявил посол.

Как сообщал УНИАН, РФ переселила в оккупированный Крым 108 тысяч россиян для изменения демографического состава населения.