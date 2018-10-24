"Жуткое зрелище": в сети показали свежие фото из оккупированного Донецка

Заметно присутствие символики "ДНР", фонтаны не работают.

Видеоблогер Константин Скорятин, проживающий в неподконтрольном украинской власти Донецке, совершил велопрогулку по центральному парку отдыха им. Щербакова, затем – вокруг бывшего стадиона "Шахтер".

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"Сам парк за последние пять лет практически не изменился... Все кафешки, что были, работают. Конечно, изменилось количество посетителей", – передают слова Скорятина "Донецкие новости".

"Сразу на въезде, чуть выше от входа мы видим вот такое жуткое зрелище", – анонсирует блогер сгоревший в 2016 году дельфинарий "Немо".

Из-за отсутствия посетителей в будние дни аттракционы закрыты, заметно присутствие символики "ДНР", фонтаны не работают.

Ранее переселенка из неподконтрольного украинскому правительству Донецка Инна Малашенко посетила неделю назад родной город и по возвращению опубликовала фото увиденного.