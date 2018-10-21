Сутки на Донбассе: боевики обстреляли КПВВ «Майорск» с мирными гражданами

Активнее всего враг применял оружие на Донецком и Мариупольском направлениях.

За минувшие сутки, 20 октября, российские оккупанты 17 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. Один украинский военнослужащий получил ранения.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, враг применял крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и гранатометы различных систем. В районе Гнутово противник применил противотанковую управляемую ракету.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций ОС в районе населенных пунктов Шумы, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Опытное, Марьинка, Тарамчук, Новомихайловка, Красногоровка, Гнутово, Лебединское и Широкино.

Активнее всего враг применял оружие на Донецком и Мариупольском направлениях. Здесь украинские военные были вынуждены адекватно отвечать на огонь противника.

По данным разведки, в течение суток один из оккупантов уничтожен и еще четверо - ранены.

Кроме того, вечером с неподконтрольной территории вблизи КПВВ "Майорск", были осуществлены выстрелы из стрелкового оружия. В результате обстрела поврежден воздушный баллон надувного модуля. В палатке в это время находились мирные граждане. К счастью, пострадавших нет.

За текущие сутки по состоянию на 7 утра противник осуществил обстрел украинских позиций в районе Попасной. Потерь среди украинских военных нет.

Ранее Первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг рассказал о зафиксированных ОБСЕ доказательства военного вторжения России на Донбасс.