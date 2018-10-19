В Донецкой области правоохранители разоблачили бывшего танкиста "ДНР"

По данным полиции, у него обнаружено удостоверение "участника боевых действий" и награды от оккупационной администрации.

В Донецкой области правоохранители задержали жителя села Очеретино, который летом 2014 года вступил в ряды российско-оккупационных бандформирований и до 2018 году нес "службу" в танковом батальоне террористов "ДНР".

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Донбасса.

Согласно информации, 53-летний житель села Очеретино в 2014 году, поддавшись на пророссийскую пропаганду, вступил в ряды террористов. Долгое время он воевал в рядах незаконного вооруженного формирования в Ясиноватой.

"Наемник "держал оборону" захваченного города и участвовал в боевых действиях, расстреливая украинцев", - сообщили в полиции.

В течение четырех лет боевик нес службу в танковом батальоне и периодически с оружием в руках дежурил на блокпосту в селе Спартак.

"В этом году "ветеран" террористов разуверился в будущем террористической организации" ДНР "и вернулся домой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный имеет удостоверение "участника боевых действий" и награды от оккупационной администрации.

Его уже уведомили о подозрении по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) УК Украины, обвинительный акт направлен в суд.