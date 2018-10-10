В рядах боевиков "ДНР" растет недовольство мизерной зарплатой – ИС

Зарплата боевиков «внутренних войск МВД ДНР» составляет 10,5 тысяч российских рублей.

Предстоящая «оптимизация» денежных выплат участникам «внутренних войск МВД ДНР» вызвала в их рядах волну негодования, о чем они активно пишут в социальных сетях.

Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».

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По словам участников незаконного вооруженного формирования, размер их выплат отныне будет составлять 10,5 тысяч российских рублей, при этом, часть зарплаты в размере 1 тысячи рублей их «командиры» забирают в добровольно-принудительном порядке с целью формирования «общака» подразделений, предназначение которого досконально никто не знает.

Как сообщал УНИАН, по данным ИС, боевики «ДНР» массово употребляют наркотические опиатные средства. Отмечается, что диллеры привозят «товар» практически прямо под КПП частей. Особой популярностью пользуется наркотик под названием «Микс».