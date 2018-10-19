Украина направит в Гаагский трибунал новое доказательство военного преступления РФ на Донбассе

Установлено, что обстрел н.п. Золотое-4 велся снарядами калибра 120 мм с г. Первомайск Луганской области (временно оккупированная территория).

Генеральная прокуратура Украины задокументировала очередной факт нарушения Российской Федерацией и ее оккупационной администрацией законов и обычаев войны во время обстрела населенного пункта Золотое-4 Луганской области и направит доказательства в Международный уголовный суд.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

«13.10.2018 около 17.00 с временно оккупированной территории Луганской области российско-террористические силы, применяя тяжелую артиллерию, вопреки международному гуманитарному праву осуществили прицельный обстрел г. Золотое-4 Попаснянского района Луганской области», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на место происшествия выехала группа в составе сотрудников управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, Генеральной прокуратуры Украины и сотрудников Национальной полиции Украины.

Прокуроры управления с полным соблюдением требований процессуального законодательства Украины задокументировали факты нарушения российско-террористическими силами законов и обычаев войны.

В частности, в ходе осмотра места происшествия установлено, что в результате артиллерийского обстрела поврежден жилой дом и хозяйственные постройки по ул. Первой Свободной в населенном пункте Золотое-4 Попаснянского района.

Уже установлено, что обстрел велся снарядами калибра 120 мм из г. Первомайск Луганской области (временно оккупированная территория).

Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению указанного преступления.

Полученные доказательства нарушения Российской Федерацией и ее оккупационной администрацией норм международного права будут переданы в Международный уголовный суд.

Активная работа Генеральной прокуратуры Украины на соответствующем направлении продолжается.