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На Донбассе оккупанты 16 раз обстреляли военных, один ранен

07:38, 19 октября 2018
Война
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По данным разведки, в течение суток двух оккупантов уничтожены и четверо ранены / ВСУ

Российские оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом враг дважды применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook. Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Невельское, Новомихайловка, Степное, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское. Опорный пункт наших войск вблизи Новомихайловки противник обстреливал из минометов калибра 120 мм. Позиции Объединенных сил в районе Чермалыка оккупанты обстреливали из минометов 82-го калибра. В Лебединском по нашим защитникам велся огонь противотанковыми управляемыми ракетами", - говорится в сообщении.

Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено. По данным разведки, в течение суток двое оккупантов уничтожены и четверо ранены.

С начала суток враг трижды обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Авдеевка, Гнутово и Водяное из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось. В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

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Теги: #Донбасс#боевики#война