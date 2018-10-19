На Донбассе оккупанты 16 раз обстреляли военных, один ранен

Ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

Российские оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом враг дважды применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook. Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Невельское, Новомихайловка, Степное, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское. Опорный пункт наших войск вблизи Новомихайловки противник обстреливал из минометов калибра 120 мм. Позиции Объединенных сил в районе Чермалыка оккупанты обстреливали из минометов 82-го калибра. В Лебединском по нашим защитникам велся огонь противотанковыми управляемыми ракетами", - говорится в сообщении.

Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено. По данным разведки, в течение суток двое оккупантов уничтожены и четверо ранены.

С начала суток враг трижды обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Авдеевка, Гнутово и Водяное из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось. В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.