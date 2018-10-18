Сутки на Донбассе: 17 вражеских обстрелов, двое военных ранены

Ситуация в районе проведения операции оставалась контролируемой Объединенными силами.

На протяжении минувших суток, 17 октября, оккупанты 17 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Во время обстрелов 7 раз было применено вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook. Так, в течение минувших суток враг осуществлял обстрелы позиций войск в районе населенных пунктов Екатериновка, Новолуганское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Новомихайловка, Новотроицкое, Старогнатьевка, Павлополь, Гнутово, Талаковка, Лебединское и Широкино.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Защитников Талаковки противник обстрелял из минометов 120-го калибра. На позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Новолуганское, Гнутово, Лебединское и Широкино оккупанты стреляли из минометов калибра 82 мм", - говорится в сообщении.

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В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. По данным разведки, четверо боевиков российско-оккупационных войск за прошедшие сутки ранены.

"С начала текущих суток противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Гнутово и Водяное на Мариупольском направлении. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на Донбассе оккупанты били из минометов и задействовали снайперов.