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Сутки на Донбассе: оккупанты били из минометов и задействовали снайперов, двое военных погибли

07:26, 17 октября 2018
Война
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Объединенные силы понесли новые потери на Донбассе / фото УНИАН

В течение минувших суток, 16 октября, российско-оккупационные войска 19 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил на востоке Украины. В ходе боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, один получил ранения.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, враг трижды применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

В частности, противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Активизировалась работа вражеских снайперов.

Оккупанты осуществляли обстрелы позиций ОС в районе населенных пунктов Станица Луганская, Новозвановка, Луганское, Пески, Марьинка, Березовое, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

На опорные пункты ВСУ вблизи Луганского противник осуществлял огневое воздействие из минометов калибра 120 и 82 мм, а также вооружения БМП. Позиции ОС в районе Водяного оккупанты обстреливали из минометов 82-го калибра. В Марьинке и Березовом по украинским военным вели огонь снайперы.

По данным разведки, в течение суток трое оккупантов уничтожены и еще двое ранены.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции ОС на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Гнутово и Лебединское из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди украинских военных нет.

Накануне сообщалось об обострении на Донбассе. Враг совершил 37 обстрелов, погиб один военный, еще трое ранены.

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Теги: #війна#Донбас