Су-27 vs F-15: назван победитель учебного боя в Украине (видео)

Су-27 показали себя лучше F-15C за счет большей маневренности и механизации.

В воздушном бою на дистанции 1-1,5 км истребители Су-27 ВС ВСУ показали себя лучше F-15C Нацгвардии США. Читайте также"Чистое небо-2018": в Украине стартовали военные учения с участием американских самолетов (фоторепортаж) Соответствующие кадры учений "Чистое небо-2018" Военное телевидение Украины опубликовало в YouTube. Ранее командование Воздушных сил ВСУ опубликовало фото и видео военно-воздушных учений "Чистое небо-2018". Украинские летчики совместно с американскими пилотами выполняют задачи в небе Хмельницкой области. В воздухе экипажи F-15C, Су-27, МиГ-29, Су-25, Су-24, Л-39. Пилоты обеих стран совершают ознакомительные полеты на самолетах союзников.

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