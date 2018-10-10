ВСУ показали фото и видео военных учений "Чистое небо-2018" с участием американских самолетов

Украинские летчики совместно с американскими пилотами выполняют задачи в небе Хмельницкой области.

Командование Воздушных сил ВСУ опубликовало фото и видео военно-воздушных учений "Чистое небо-2018".

"Украинские летчики совместно с американскими пилотами выполняют задачи в небе Хмельницкой области. В воздухе экипажи F-15C, Су-27, МиГ-29, Су-25, Су-24, Л-39. Пилоты обеих стран совершают ознакомительные полеты на самолетах союзников", - говорится в сообщении Командования Воздушных сил Украины на странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, в Украине 8 октября начались многонациональные военные учения "Чистое небо-2018" (ClearSky2018) с участием американских самолетов, которые уже прибыли в Украину.

В частности, в 12-дневных многонациональных совместных учениях принимают участие 9 стран: Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния, США и Украины.