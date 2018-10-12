Защищает от пропаганды: ветеран АТО объяснил важность для бойцов нового приветствия "Слава Украине!"

По мнению волонтера, подобные изменения дают дополнительную защиту от психологического и информационного влияния Кремля.

Введенное в Украине на официальном уровне новое воинское приветствие "Слава Украине!" поможет обезопасить солдат от пропагандистского влияния россиян и поднимет их боевой дух.

Об этом рассказал волонтер и ветеран АТО Ярослав Гай, передает «Обозреватель». По его словам, подобные изменения дают дополнительную защиту от психологического и информационного влияния Кремля.

"Кто говорит, что лучше бы нам больше дали нового оружия. А я скажу, что любое государство и любое общество строится на общих мифах, общих традициях, определенной идеологии. Я помню, как в 2014 году после Майдана мы, заряженные этой энергией Майдана, пошли в добровольческий батальон, потому что Россия подвела войска под границу, произошел захват Крыма", - пояснил Гай.

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Он рассказал, как командир их батальона, генерал Кульчицкий, приветствовал бойцов исключительно по уставу: "Желаю здоровья, товарищи...". Добровольцы же, по словам Гая, хотя и отвечали: "Желаем здоровья, товарищ генерал!", но потом всегда добавляли: "Слава Украине! Героям слава!".

"Он это не воспринимал, не отвечал "Героям слава". А через месяц, когда мы сдали уже на береты, он нами очень гордился, и вот он пришел к нам и тихо так: "Слава Украине". И тут я понял, что армия - меняется", - заверил ветеран.

Гай подчеркнул, что все сегодняшние изменения в ВСУ: форма, береты, названия, знаки и прочее - это очень важно.

"Ведь почему люди во время революции бегут захватывать парламент? Можно же для себя собрать свой парламент в другом здании? Потому что это символы. Символы объединяют людей. И вот сейчас мы работаем над изменением этих символов", - резюмировал волонтер.