Президент Петр Порошенко подписал закон, который закрепляет для армии и полиции приветствие «Слава Украине! - Героям слава!».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время встречи с командирами бригад Вооруженных сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы в рамках рабочей поездки в Хмельницкую область.

«Дисциплина не избавляет от необходимости уважать профессионала, уважать патриота, уважать человека и уважать воинский коллектив. Такой подход подсказывает и направление обновления воинских уставов», - заявил он.

«Парламент поддержал предложения президента, принял закон, и я его подписал об изменениях в воинские уставы относительно воинского приветствия. «Слава Украине!» является сегодня абсолютно естественным для каждого украинского воина и для каждого украинского гражданина», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 4 октября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы относительно приветствия "Слава Украине! - Героям слава!» (№ 9036).

Законом закрепляется приветствие в Вооруженных силах Украины и в Национальной полиции «Слава Украине!» и ответ «Героям слава!».

Законом вносятся изменения в Устав внутренней службы ВСУ, Устав гарнизонной и караульной служб ВСУ и Строевой устав ВСУ, а также в закон «О Национальной полиции Украины»относительно установления нового воинского приветствия, а также упорядочен Ритуал поднятия Государственного флага Украины.

Также в законе закреплено обращение «пан (пани)» вместо «товарищ», хотя в первом чтении предлагалось оставить и обращение «товарищ».

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.