Установили шатер: стала известна причина странных изменений возле могилы главаря "ДНР" Захарченко (фото)

Возле могилы Захарченко постелили искусственный газон и установили шатер со сценой.

В Донецке во вторник, 9 октября, проходят траурные мероприятия в честь 40 дней с даты смерти главаря "ДНР" Александра Захарченко.

В "ДНР" приехали террористы "ЛНР" и "гости" из России. Снимки в своем Telegram-канале публикует WarGonzo.

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По сообщениям ресурсов боевиков, планируется провести траурный митинг, а также возложить цветы на могилу Захарченко и на место его ликвидации.

Ранее в соцсетях заметили странное сооружение возле могилы ликвидированного главаря Александра Захарченко.

Так, в Twitter "Фосфорная Горловка" опубликован снимок с кладбища, на котором видно установленный шатер, напоминающий сцену, напротив могилы террориста.