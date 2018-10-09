Установили шатер: стала известна причина странных изменений возле могилы главаря "ДНР" Захарченко (фото)
13:28, 09 октября 2018Война
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Возле могилы Захарченко постелили искусственный газон и установили шатер со сценой.
К могиле Захарченко пришел ряд террористов / фото t.me/wargonzo
В Донецке во вторник, 9 октября, проходят траурные мероприятия в честь 40 дней с даты смерти главаря "ДНР" Александра Захарченко.
В "ДНР" приехали террористы "ЛНР" и "гости" из России. Снимки в своем Telegram-канале публикует WarGonzo.
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По сообщениям ресурсов боевиков, планируется провести траурный митинг, а также возложить цветы на могилу Захарченко и на место его ликвидации.
Ранее в соцсетях заметили странное сооружение возле могилы ликвидированного главаря Александра Захарченко.
Так, в Twitter "Фосфорная Горловка" опубликован снимок с кладбища, на котором видно установленный шатер, напоминающий сцену, напротив могилы террориста.
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