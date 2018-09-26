Миротворческая миссия ООН должна не допустить закрепления позиций агрессора на Донбассе - Порошенко

Украина рассчитывает на прогресс в размещении миротворческих сил ООН, которая принесет мир на территорию Украины.

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что миротворческая миссия Организации Объединенных Наций, решение о которой должно приниматься Советом безопасности ООН, должна не допустить закрепления позиций России как агрессора на Донбассе.

Об этом президент Украины заявил во время выступления на общих дебатах 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Даже после того, как ООН не удалось предотвратить агрессию против Украины, мы все еще надеялись на помощь Организации в урегулировании конфликта путем развертывания международной миротворческой миссии на временно оккупированной территории Донбасса", - подчеркнул президент.

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"Миссии с мощным мандатом и широким кругом ответственности, которая будет способствовать возвращению мира на украинскую землю. А не той, что поможет заморозить конфликт или закрепить присутствие агрессора и его приспешников на Донбассе", - заявил Попршенко.

"Мы серьезно рассчитываем на дальнейший прогресс в решении этого важного вопроса", - констатировал глава государства.

"В конце концов, четко в соответствии с темой наших сегодняшних Общих дебатов «Сделать ООН полезной для всех людей», именно с помощью согласованной Советом Безопасности миротворческой миссии, ООН может спасти многочисленные жизни людей и предотвратить их дальнейшие страдания", - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, накануне Петр Порошенко в ходе выступления во время Мероприятия высокого уровня по деятельности ООН по поддержанию мира в рамках участия в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что развертывание международной миротворческой операции с полноценным мандатом ООН с единственной четко определенной целью относительно восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины может быть определяющим фактором прекращения страданий украинского народа.